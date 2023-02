Ana Victoria Beltrán contó lo que hoy en día ve como una anécdota, pero que fue una dura experiencia para ella en su momento, hace 27 años, cuando la producción estaba al aire.

Lo hizo en el programa ‘A vivir que son 2 días’, espacio de Caracol Radio al que fue invitada este sábado 25 de febrero de 2023 para que compartiera detalles de su vida artística y personal.

Fue así como en medio de diversos temas, como la muerte de su padre cuando aún era una niña, recalcó que creció bajo el cuidado de su madre y que fue junto a ella que sufrió la agresión.

La actriz, que actualmente tiene 43 años, fue consultada sobre si había sido verdad que le habían pegado en la calle luego de que su personaje hubiera tenido su primera relación en la serie televisiva, ante lo cual dio detalles.

“Una señora me cogió a golpes, estábamos en una iglesia con mi mamá, en la iglesia de la 28, en Bogotá, y me cogió a carterazos”, comentó en principio.

Y agregó que también debió soportar un fuerte regaño por parte de su agresora: “Me decía que cuál era el ejemplo que yo le iba a dar a las niñas”.

Incluso, dijo que no todo quedó en carterazos: “Me cogió del cuello y yo le decía: ‘Señora, yo no soy’. Pero ella me cogió durísimo”.

Además, apuntó que su madre se alarmó: “Mi mamá gritaba: ‘¡La niña…!’”. Y añadió que fue una amarga experiencia: “Eso pasa porque la gente a veces se enloquece y se toma muy a pecho el personaje que uno realiza”.

También manifestó que su vida real era diferente a lo que se veía en televisión: “Yo no fui rebelde, esa rebeldía la viví con Daniela Franco”.

