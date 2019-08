View this post on Instagram

Ver de nuevo Betty La Fea, con la perspectiva que nos ha dado este tiempo en el que poco a poco y con mucho esfuerzo hemos tomado algo de consciencia sobre verdaderos valores y derechos que tenemos como individuos en nuestra sociedad, cobra tanto valor su mensaje, su llamado… Hoy más que nunca se comprende y se aprecia. Gracias siempre a Fernando Gaitán, por darnos este regalo a través de su ingenio y humor maravillosos. Me emociona tanto! 🙏🙏🙏❤️ Y gracias al público colombiano que lo disfruta, lo valora y se siente orgulloso.