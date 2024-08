En las últimas horas, la presentadora Ana Karina Soto ha sido tema de conversación en redes luego de que publicara en Instagram unas historias relacionadas con su papá y una aerolínea.

De acuerdo con la famosa de RCN, todo se dio durante un vuelo. Su padre, que se encontraba en Bogotá y estaba de regreso a su ciudad, Cúcuta, fue ubicado en una silla que Ana Karina no había facturado.

“¡Necesito una asesoría! Necesito a una persona que me pueda ayudar con este caso. ¡Me parece el colmo! Aunque no les he podido contar bien, ustedes saben que mi papá estaba aquí en Bogotá en un proceso médico y tenía que viajar a Cúcuta ayer. Ya le había comprado su tiquete hace unos días y le compré su silla 12 C, lo que quedó confirmado en el check in, pero me escribió ahorita que, de un momento a otro, cuando se iba a subir al avión una de las niñas le entregó un papel el cual decía que su silla era la 31 C y lo mandó para la cola del avión”, contó con molestia.