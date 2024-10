Los últimos días no han sido fáciles para la presentadora de ‘Buen día, Colombia’, Ana Karina Soto, quien reveló en redes que su padre se encuentra en recuperación tras un problema de salud.

La famosa compartió con sus seguidores un mensaje lleno de gratitud y esperanza, acompañado de emotivas imágenes junto su padre, quien está hospitalizado. Aunque Ana Karina no se refirió al motivo que lo había llevado al médico, sí destacó el valor y fortaleza de su papá en medio de esta situación.

El posteo ha generado una ola de mensajes de apoyo y solidaridad entre sus seguidores, quienes a partir del momento de la publicación han seguido de cerca la situación y se han unido a las oraciones de la famosa para la pronta recuperación de su ser querido.

Hace algunas semanas la presentadora y su padre también fueron tema de conversación. ¿La razón? Un inconveniente que tuvieron con una aerolínea.

A través de Instagram, Ana Karina afirmó que a su papá lo habían cambiado de asiento sin justificación. De acuerdo con la famosa, había adquirido una silla más adelante por su comodidad, porque había pasado por diversos procedimientos médicos y porque es un señor de edad. No obstante, no respetaron su compra.

“Ya le había comprado su tiquete hace unos días, con la silla 12 C, lo que quedó confirmado en el ‘check in’, pero me escribió ahorita que, de un momento a otro, cuando se iba a subir al avión una de las niñas le entregó un papel el cual decía que su silla era la 31 C y lo mandó para la cola del avión”.