Ana Gabriel está en una gira de conciertos por Sudamérica cautivando a sus seguidores con lo mejor de sus éxitos. Esta vez, se encuentra en Chile cumpliendo con su agenda.

Sin embargo, en la tarde del pasado 14 de mayo, después de un concierto en el Movistar Arena de Santiago, la cantante presentó fuertes complicaciones respiratorias.

Luego de bajar del escenario, la mexicana fue trasladada de urgencias una clínica de la ciudad para ser atendida de inmediato.

“Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir después del concierto, por eso es que vengo maquillada a urgencias y di positivo a influenza. Tengo que tomar reposo para poder cumplir, como debe de ser. Tengo que cumplirle a Santiago de Chile, Paraguay y Brasil”, afirmó la artista a través de su Instagram.

Acá, la publicación con lo dicho por Ana Gabriel:

Los próximos días serán de reposo y de observación médica para que su evolución sea positiva y así poder salir con éxito de este percance.

“Les agradezco esta noche que me dio Santiago, su comprensión, su corazón, su amor, pero sobre todo la complicidad a lo que me estaba pasando. Siento mucha pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero que ustedes me llenaron de tanto amor, que logré salir, no como hubiera querido, no como se lo merecen”, concluyó la cantante.

Además, anunció que pospondrá su próxima presentación hasta el lunes 20 de mayo.

