La cantante mexicana Ana Gabriel celebra 50 años de carrera artística y para conmemorar la fecha anunció la segunda parte de la gira que la llevará por varios países del continente. Cinco ciudades colombianas están incluidas en la gira de conciertos. Montería, Bucaramanga, Cali, Villavicencio y Neiva.

Toc, Toc, Por fin y con el corazón lleno de amor, comparto la segunda parte de la Gira por el Cono Sur “un Deseo Más” acompáñenme en esta Aventura de 50, si, de 50, y así, poder abrazarlos de nuevo con mi música, ese es mi deseo y mi anhelo más grande. Y Será Para Siempre… pic.twitter.com/k7YoNSynlo — Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) February 1, 2024

Aún no se han dado a conocer los precios de las entradas; sin embargo, estas son las ciudades por las que pasará la cantante Guamúchil, Sinaloa, en 1955. Recientemente, se dio a concierto de Silvestre en el Bogotá y cómo adquirir las boletas.

Junio 24 – Montería , Estadio 18 de junio.

, Estadio 18 de junio. Junio 20 – Bucaramanga , Estadio Alfonso López

, Estadio Alfonso López Junio 22 – Cali , Estadio Pascual Guerrero

, Estadio Pascual Guerrero Junio 28 – Villavicencio , Coliseo Las Malocas

, Coliseo Las Malocas Junio 30 – Neiva, Arena LMP

Antes de su paso por Colombia, la mexicana cantará en Perú, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, una maratónica gira que se inicia el 4 de mayo en Lima, Perú.

La gira iniciará en su país. “La luna de América”, como también se le conoce, se presentará en Tijuana, Hermosillo, Culiacán, Torreón, Aguascalientes, Querétaro, Puebla, Cancún, Veracruz, Mérida, Oaxaca, Morelia, León y San Luis Potosí, en donde se presentará el 20 de abril.

(Vea también: Ana Gabriel habló de política en pleno concierto y luego se disculpó, ¿qué dijo?)

Ana Gabriel, un legado mexicano

María Guadalupe Araujo Yong, conocida mundialmente como Ana Gabriel, y bautizada por el público como La Luna de América, nació en diciembre de 1955 en Guamúchil, Sinaloa, hija de Ramón Araujo y de Isabel Yong, de descendencia china.

“Su amor e inspiración por la música nace desde que tiene seis años y sin ningún tipo de vocalización o clases de canto, únicamente siguiendo los consejos de su abuelo materno, empieza a componer y cantar canciones desde los nueve años de edad. Sus primeras letras son bajo la influencia de Agustín Lara, ya que siempre ha sido una gran apasionada del amor. Desde pequeña, Ana Gabriel sintió la ilusión por llegar a convertirse en artista y llegar al corazón de la gente, y desde esa época nunca ha dejado de trabajar para ello”, se lee en la página web de la artista.

Ana Gabriel a los 15 años se muda a Tijuana, donde además de trabajar en hotelería, hace estudios de contabilidad compaginándolos con trabajos en bares ya cumpliendo su sueño de cantar ante un público que al oírla quedaba impactado por su voz y sentimiento. En esta época donde Juan Calderón la conoce en Valores Juveniles y le vaticina un gran futuro como artista. A partir del 15 de septiembre de 1974 inicia oficialmente su carrera musical y a partir de 1979 bajo el sello de Ana Gabriel. Ella misma reconoce que para poder cantar y transmitir lo que logra al cantar, ha tenido que llorar y gozar por amor.

En 1985 a pesar de que varias empresas discográficas decían que su estilo no era comercial, saca su primer disco titulado “Un Estilo”. Y al año siguiente logra participar en la OTI con el tema ” A tu lado”. Pero es en 1987 donde triunfa en este mismo festival con el tema “Ay Amor”, y también ganadora del tercer lugar en el Internacional en la ciudad de Lisboa. A partir de aquí se le abren las puertas de Latinoamérica y luego del mundo de habla hispana. En su álbum siguiente “Sagitario” donde logra colocar muchísimos éxitos de vigencia incluso actualmente y que se volvieron clásicos musicales como “Y aquí estoy” o “Mar y Arena”. Y en 1989 su consagración en las listas de Billboard y ventas de varios países con el álbum “Tierra de nadie”.

Ana Gabriel en temas políticos en su gira

El 25 de febrero del año pasado la cantante mexicana Ana Gabriel vivió un incómodo momento en medio de un concierto en Los Ángeles, California. La artista fue abucheada por los asistentes del show luego de abordar temas políticos, en específico, de la situación en la que se encuentran Venezuela y Cuba.

“Estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total. No soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba”, dijo la cantante.

El discurso no fue bien recibido por parte de sus fanáticos, quienes le empezaron a gritar que se dedicara exclusivamente a cantar y no hablara de política. La artista se enfureció en medio de la presentación y respondió que no estaba dispuesta a callarse frente a estos temas.

“Siempre me piden que cante, a eso vengo, a cantar, pero un cantante no se vale nada más de cantar, se vale también defender las naciones a donde llega y yo he tenido la fortuna de llegar a Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, tengo el derecho cuando tengo el micrófono. Voy a defender a Latinoamérica hasta donde me sea posible, así como defiendo a México, les guste o no. Es cierto que pagaron para escucharme cantar, si no quieren escucharme hablar, muy facilito, pongan el CD en su casa y ya no me van a escuchar hablar”, expresó.

(Lea también: [Video] Ana Gabriel fue captada regañando a su empleada)

Sin embargo, horas después del concierto, la cantautora publicó un mensaje en sus redes sociales ofreciendo disculpas al público que fue a “pasársela bien” en el concierto. También dijo sno sentirse bien como persona ni como artista.

La cantante mexicana Ana Gabriel aseguró que no ha vuelto a Venezuela, Cuba y Nicaragua por la falta de libertades: “Soy una cantante que entiende el dolor de cada nación y siempre voy a defender a Latinoamérica…” pic.twitter.com/J2T71Y5AQD — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) February 27, 2023

“Parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista. En 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad, pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones. Quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista”, escribió la intérprete de “Simplemente amigos”.

A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pic.twitter.com/56QXC6L5x3 — Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) February 26, 2023

¿Ana Gabriel se retira de los escenarios?

En el concierto que tuvo lugar en el recinto deportivo The Forum, de la ciudad de Inglewood, perteneciente al Condado de Los Ángeles, California, la cantante anunció que está próxima a dejar los escenarios tras 48 años de carrera artística.

Lee También

“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios y no está muy lejos porque estoy cansada, porque tengo el derecho de vivir, de disfrutar a mi familia, de otra manera”, contó.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.