A raíz de la muerte de su mentor, amigo y compadre Ómar Geles, la cantante de música vallenata Ana del Castillo canceló los conciertos que tenía agendados para este fin de semana en el exterior.

(Vea después: ¿Dónde nació Ómar Geles? Con su cédula en mano, aclaran mito de su tierra de origen)



‘La bomba sexy del vallenato’ tenía programado cantar este viernes en Miami, el sábado en Houston y el domingo en Dallas como parte de su tour ‘El Favor de Dios’ en Estados Unidos.

En un sentido mensaje publicado en sus redes sociales con varias fotografías al lado de Geles, la intérprete de ‘El favor de Dios’ expresó la tristeza que siente por la pérdida de su amigo y le agradeció el apoyo que le brindó por varios años.

Lee También

“¡Ay, compadre! Mi alma está destrozada. Compadre de mi corazón, quiero despertarme de esta pesadilla, este momento no lo esperé jamás. Mi impulsor, la persona que me apoyó desde el día cero”, dijo Ana del Castillo .

“Gracias Omar Antonio Geles Suárez por tu amor, por tu amistad, por tus risas, tus regaños, porque siempre me apoyaste en mis locuras, gracias por tus canciones, por todo el aporte que le diste al vallenato. ¿Sabes qué duele? Que no te voy a ver más nunca en persona, y no voy a poder escuchar tu voz diciéndome: ‘Comadrita de mi corazón’, ni tu acordeón. Me duele que hablamos el domingo y dijiste que ibas pa’ mi lanzamiento… Teníamos tantas cosas por hacer”, añadió.