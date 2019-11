En dicha grabación, que fue replicada por un usuario en YouTube, Ana del Castillo contó que su amigo cirujano Norman Blanco la invitó a una reconocida discoteca en Barranquilla para ver cantar a Iván Villazón, con quien colaboró musicalmente para el tema ‘Pero qué va’.

Durante el evento, los asistentes se dieron cuenta de que la cantante estaba en el lugar, empezaron a gritar su nombre para que Villazón la subiera a la tarima y así pudieran interpretar una canción juntos.

No obstante, el cantante vallenato no se lo permitió y le dijo al público que ella estaba “impedida para cantar” en ese momento, según un video publicado por El Heraldo.

“Me vio cerca de su cara, y me negó la oportunidad de cantar con él en una tarima. ¿Para qué me invitó a un feat? Y me dijo que era una mujer inhabilitada para cantar una canción”, dijo Del Castillo en la grabación de Instagram.

Seguido a eso, la intérprete de ‘Sabroso’ empezó a insultar en múltiples ocasiones a Iván Villazón por no dejarla cantar con él en la discoteca. Incluso, aseguró que el cantante vallenato se “sintió acobardado” por estar al lado de ella.

“Usted es un hijuep%&$, un 7.500 millones de veces hijuep%&$ por no darme la oportunidad de cantar con usted, cuando usted me invitó a un ‘feat’ y fui a verlo cantar con esta faja que tengo aquí puesta y me dijo que era una mujer inhabilitada para cantar”, manifestó Ana del Castillo en un tono de rabia.

A continuación, la transmisión en vivo de Ana del Castillo, replicado por un usuario en YouTube: