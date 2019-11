View this post on Instagram

El maltrato hacía los hombres también existe aquí esta la prueba de todo y si ni así creen en mi inocencia no hay peor ciego que el que no quiere ver. Llego a pegarme con sevicia sin cruzar ni media palabra . Solo eran insultos tras insultos y era notable su estado de embriaguez en el que llegó. No quise llegar a esto pero mi buen nombre ha sido ensuciado y tengo que defenderme. Ahí les dejo y saquen sus propias conclusiones de quien fue a buscar a quien y no contenta de esto me busca al apto donde invadió mi hogar y maltrato a mi hermana .