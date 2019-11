Por ello, un seguidor aprovechó que la modelo venezolana compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram, en la que recalcó que es importante “cuidar el exterior tanto como el interior”, y le dejó un ofensivo comentario.

“Cómo era de hermosa y me desilusionó Sasha, hasta aquí la seguí; cómo no engendrar un hijo …solo por modelaje, si la figura es lo más rápido que se recupera […] Qué tristeza la del niño”, escribió.

A raíz de este mensaje, Shannon de Lima no se quedó callada, y aunque no negó ni afirmó las acusaciones del fanático, le dejó claro que no debe juzgar porque no sabe absolutamente nada, “sin saber si hieren, o sin saber razones, ni la verdad”.

“Por eso el mundo está tan podrido. Espero que las personas tengan algo de sentido común y cerebro. Y dejen de comentar cosas sin sentido… Todo en la vida puede ser entendido si fuese con respeto”, fue una parte de la contundente respuesta que escribió Shannon, pues está cansada de que le digan que por cuidar su figura, no quiso ser la mamá del hijo de James Rodríguez.

Y agregó: “Entiendo un día de chismes, pero ya, hay cosas más interesantes en el mundo que nuestras vidas… Busquen y juzguen la suya. Y sean mejores personas. Saludos”.

No obstante, otro seguidor la juzgó por, aparentemente, desviar el tema con respecto a quién es la mamá gestante de Samuel, y ella le escribió: “El silencio es muy poderoso, muchos deberían aprender de eso. Y pues esa es mi respuesta”.

Desde que James Rodríguez anunció la noticia de que es padre por segunda vez, en un principio se presumió que Shannon de Lima era la mamá.

Sin embargo, Catalina Maya, del programa radial de La W ‘La hora del regreso’, desmintió la información y aseguró que el colombiano le habría pagado 40 millones de pesos a una madre sustituta para que en su vientre se gestara su primer hijo varón.

A continuación, la publicación de Shannon de Lima, y los comentarios de sus seguidores: