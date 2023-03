Ana del Castillo tuvo un cruce de palabras con Yina Calderón que fue tendencia hace un par de semanas, cuando convirtieron las redes sociales en un ring de boxeo con mensajes subidos de tono de parte y parte.

La disputa comenzó luego de que la empresaria de las fajas tildara a Del Castillo como una mujer “borracha”, comentario por el cual la intérprete vallenata no se quedó callada y respondió brevemente.

“No he querido decir nada, he sido educada, hasta me sorprendo. Pero una más madre, una más, no te la pasó”, contestó la cantante vallenata en sus historias de Instagram.