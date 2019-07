El jugador colombiano, que desde hace 10 meses juega para el Baniyas del fútbol árabe, se adueño del micrófono en dicho evento y le expresó su amor y cariño al empresario Álex Bula.

No obstante, por la inesperada visita de Michael Ortega al país, muchos seguidores aseguraron tiene una relación sentimental con Ana del Castillo ya que han frecuentado los mismos lugares e, incluso, han publicado fotos juntos.

A raíz de esto, la artista vallenata recurrió a las historias de su cuenta de Instagram para aclarar cómo es su relación con el futbolista Michael Ortega, exnovio de la influenciadora y bailarina Andrea Valdiri.

En dicha grabación, Ana del Castillo aparece con su amiga Margarita Rosa y ambas aseguran que el jugador colombiano es muy cercana a ellas, pero que solo tienen una bonita amistad.

“Michael es amigo de nosotras. No dan para dar una información bien, porque no me llaman esas páginas antes de ir inventando por ahí”, manifestó Margarita.

A lo que Ana respondió: “La verdad es que uno ya no puede tener amigos, comadre”.

A continuación, el video en donde la intérprete vallenata despeja todo tipo de dudas sobre una supuesta relación con Michael Ortega, exnovio de Andrea Valdiri: