Paulina Mondragón habló con el programa ‘Suelta la sopa‘ y abogó por el colombiano, quien en 2012 se sometió a una prueba de ADN junto al fallecido cantante y el resultado fue negativo; este procedimiento no convenció al joven, pues cree en la palabra de su madre.

La mujer que se dirigió al medio sería una amiga muy cercana de ‘El príncipe de la canción’, con la que vivió durante algunos días y a quien le confesó que sí era padre del joven, conocido artísticamente como Manuel José.

“Pido de la manera más atenta que dejen trabajar, que dejen tranquilo a Brian, por favor. Brian es hijo de José José, dicho por el mismo; a mí me lo confesó y me confesó que sí recuerda a Isabel Cristina (madre del exganador de ‘Yo me llamo’)”, aclaró Mondragón.

Cabe mencionar que Manuel José ha tenido varios problemas con la familia del mexicano y hasta han sugerido que le impedirán seguir interpretando los temas de ‘El Prìncipe, pero Manuel José comentó en una entrevista con Pulzo que tiene la libertad para seguir haciéndolo.

Aquí, las declaraciones: