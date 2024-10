Ami Rodríguez, un ‘influencer’ con más de cuatro millones de seguidores, generó preocupación entre sus fanáticos al revelar que sufrió una grave herida en su ojo derecho.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, narró los detalles de su accidente, explicando cómo ocurrió la lesión y sus consecuencias.

(Vea también: Isabella Ladera reveló qué pasó realmente con Beéle y si ya no tienen ninguna relación)

El creador de contenido bogotano, reconocido como uno de los ‘youtubers’ más influyentes de Colombia con más de treinta millones de suscriptores, compartió en un video las causas de su reciente lesión ocular.

En su mensaje, explicó que una capa del ojo comenzó a despegarse, lo que le causó un intenso dolor, describiéndolo como si le estuvieran clavando un lápiz repetidamente.

Según el creador de contenido, la situación se presentó porque su ojo se reseca mucho durante la noche mientras duerme, lo que llevó a que no pudiera resistir la incomodidad. Tras experimentar un fuerte dolor en la cabeza, se dirigió al hospital, donde le explicaron el origen del problema.

Lee También

“La telita que cubre el ojo se me empezó a despegar y el dolor era como si me estuvieran clavando un lápiz muchas veces en el ojo (…) un dolor muy insoportable. Me empezó a doler toda esta parte (derecha) de la cabeza, salí corriendo al hospital y la doctora me dijo que esto me pasó porque el ojo se me resecó tanto, tanto, tanto por la noche cuando estaba durmiendo, que el ojo no resistió”, explicó.