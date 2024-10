La historia de amor entre el cantante barranquillero Beéle y la modelo venezolana Isabella Ladera parece haber llegado a su fin, dejando una historia de infidelidad y relaciones de pareja que terminaron envueltas en la polémica.

Brandon De Jesús López, nombre real del artista, estuvo en el centro de la polémica luego de que salieran a la luz conversaciones y pruebas que darían cuenta de que le fue infiel a su pareja Camila Rodríguez, con quien tiene un hijo.

Luego de muchas pujas, incluso de tipo legal, el cantante confirmó que había iniciado una relación con Ladera, quien es conocida en redes por su belleza y sensualidad, pero que no estuvo exenta de recibir el ‘hate’ en redes sociales.

A través de sus redes sociales, la venezolana respondió alguna preguntas de sus seguidores, pero casualmente solo escogió dos en las que le preguntaban por su relación con el cantante.

En la historia, la modelo dejó claro que ya no tenía ninguna relación con el cantante, yendo aún más allá al indicar que: “Entiendo que todo se haya prestado y que pareciera marketing, pero la verdad yo también estaba ilusionada como algunos de ustedes jaja, no más no se dio”, indicó Ladera.