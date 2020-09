green

Sin embargo, parece haber cambiado de opinión, según un reciente trino en el que expresó su deseo de volver a grabar videos XXX, aunque no de la misma forma en que venía haciéndolo.

“Quiero hacer porno de nuevo, pero poco y a mi manera”, escribió la actriz en la noche del 31 de agosto, aunque no dio mayores detalles de qué significa exactamente eso.

Quiero hacer porno de nuevo, pero poco y a mi manera. — Amaranta Hank (@AmarantaHank) September 1, 2020

Rumor de VIH y el desencanto con la industria

Al mismo tiempo en que se especuló que Amaranta tenía VIH por haber grabado con Nacho Vidal cuando explotó la noticia de que supuestamente la estrella porno española se había contagiado, la colombiana anunció su retiro temporal.

“Estoy en una etapa de mi vida en la que no quiero hacer pornografía”, explicó entonces la mujer, cuyo nombre de pila es Alejandra Umaña. Sin embargo, desde ese momento aseguró que no era un desencanto total con la industria, con la que dijo estar agradecida: “Este no es un video de ‘odio el porno’ y ‘el porno vulnera a la mujer’, porque no es así”, declaró.

Además de la fase personal que atravesaba, otra de las razones que llevaron a Amaranta a tomar una pausa fue tener que “estar siempre a la defensiva para que no se aprovecharan” de ella en las grabaciones con las distintas productoras.