Todo empezó cuando la periodista Verónica Munera le pidió a Claudia y a Alexis que dejaran que las cámaras los grabaran durante un día, para saber cómo era la vida hogareña del artista.

A partir de ese momento, Alexis y Verónica se gustaron y empezaron a salir.

El cantante aclaró que cuando estaba con Verónica ya los dos estaban solos, por lo que podían hacer lo que quisieran.

Aclaró que con Claudia nunca se casó, tuvo una relación de 3 años, un hijo y solo vivió con ella 6 meses.

De acuerdo con el cantante de música popular, la relación con Claudia comenzó a desmoronarse y se alejó un poco de ella.

“Llegó un momento en el que quería que ella comprendiera que no había nada que hacer, pero no tuve la valentía de decirle para no herirla”, afirmó Alexis al programa.

Por último, Alexis indicó que espera que Claudia encuentre un hombre que la valore más que él.

A continuación, la entrevista completa del cantante: