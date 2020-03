green

El preparador físico, más conocido como Alex Fitbox, dijo en una entrevista al programa ‘Lo sé todo’ que es un gran amigo de Ariadna Gutiérrez y que la ha entrenado desde que tenía 17 años:

“Esta mujer es para mí un tesoro, el trabajo con ella es muy exigente. Es una niña mimada, no le gusta que haya sol, que haya gente, que siempre tiene que tener hidratación, que no podemos hacer fotos cuando está haciendo ejercicio; pero es una mujer que vale la pena entrenar”.

Para el preparador, la ex Señorita Colombia es un orgullo, pues se ha convertido en un referente de belleza.

Peña también habló de otra de sus alumnas, la reconocida actriz mexicana Kate de Castillo. De ella contó que aunque lo regaña durante el entrenamiento, está agradecida con su trabajo:

“Yo me aguanto, ya la conozco, me regaña los 50 minutos del ‘estalle’ (método de trabajo que creó, donde lleva al máximo el cuerpo a nivel físico y mental), pero cuando está en producción me ama, y me da las gracias…. ‘todos esos regaños y esas canas que me has sacado se ven reflejados en la pantalla'”.