Como indica Marca, el artista español perdió la vida alrededor de las 11:00 p. m. del pasado martes 2 de marzo, esto, debido a un accidente de tránsito, que ocurrió en una rotonda de la zona de Mataró, Barcelona.

Hasta el momento, lo único que se sabe del accidente es que el famoso perdió la vida luego de chocar de frente contra un bus, que se encontraba en el lugar y no tenía pasajeros adentro. Se desconoce si perdió el control de su vehículo.

Uno de los primeros personajes en mostrar su dolor por el fallecimiento del exparticipante de ‘Operación triunfo’ fue el intérprete de ‘Capitán tapón’, quien recordó que fue el tema ‘Pisando fuerte’ con el que su colega logró entrar al ‘reality’ de música.

“Lo recuerdo con fuerza y alegría”, agregó Alejandro Sanz, a quien le revivieron supuesta historia con Shakira, que también le dejó un mensaje de apoyo a los familiares de Álex Casademunt.

Aquí, el trino con el que Sanz lamentó la partida del cantante:

Otros de los colegas de Álex Casademunt que se mostraron dolidos por su deceso fueron David Bisbal y Chenoa, quienes compartieron junto a él en la primera edición el programa.

Estos son los trinos que dejaron los músicos, quienes no ocultaron su tristeza y recordaron cuánto cariño despertó en su corazón el famoso:

Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad.

— davidbisbal (@davidbisbal) March 3, 2021