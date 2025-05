Luego del debut musical de los hijos de Shakira, el Departamento de Salud de Nueva Jersey emitió una alerta tras detectarse una posible exposición al virus del sarampión durante el concierto de la barranquillera que se llevó a cabo el jueves 15 de mayo de 2025 en el estadio MetLife, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, una persona que no reside en el estado asistió al evento mientras estaba infectada con el virus, incrementando el riesgo de contagio para quienes estuvieron en el lugar y horario indicados.

El escenario donde habría ocurrido la exposición masiva a ese contagioso virus es uno de los más grandes de la zona y cuenta con una capacidad para 82.000 personas, por lo que la preocupación no se hace esperar.

Current concert situation: 🌈 Shakira’s second show at MetLife, announced a month ago, is sold out with 54,000 attendees! #LMYNLWorldTourNJ pic.twitter.com/BqWdluPS84

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) May 17, 2025