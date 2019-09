El humorista aprovechó su cuenta personal de Instagram para denunciar un meme que anda circulando en redes, en el que transformaron un trino que él hizo el pasado 31 de agosto.

“No soy de izquierda, ni de derecha. Amo a mi país, y por eso digo la verdad. […] El uribismo es un cáncer donde los pobres mueren y los ricos se llenan los bolsillos, y si termino como Jaime Garzón, ya saben quienes fueron“, fue el texto que le adjudicaron a Riaño.

Por esto, él escribió en el post de la publicación aclaratoria:

“Este meme que está circulando en redes es falso… Es una tergiversación absurda del tuit de la segunda imagen“.

Aquí está su denuncia:

Estas fueron las palabras que Alejandro dijo realmente:

Me critican por decir la verdad 👍🏻.

Fácil decir: “Hay que echarles bala” cuando no somos nosotros los que vamos 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Siempre ha sido así. No soy ni de derecha, ni de izquierda, soy colombiano, y como colombiano me duele mi país. Fin.

