Durante la edición 41 de los premios India Catalina, celebrada en la emblemática Plaza de la Aduana en Cartagena, varias parejas del mundo del entretenimiento deslumbraron en la alfombra roja con su elegancia y complicidad.

Una de las que más llamó la atención fue la conformada por el actor Alejandro Estrada y la presentadora Dominica Duque, quienes no ocultaron su amor y se mostraron más unidos que nunca ante las cámaras y el público.

Con sonrisas, miradas cómplices y gestos de cariño, la pareja se robó todas las miradas durante la gala, donde no solo celebraron el talento de la televisión colombiana, sino también el buen momento personal que están viviendo. En redes sociales, sus seguidores no tardaron en reaccionar, destacando lo felices y enamorados que se ven.

¿Cómo se conocieron Alejandro Estrada y Dominica Duque?

La historia entre Alejandro Estrada y Dominica Duque comenzó durante las grabaciones de la más reciente temporada de ‘Masterchef celebrity’, uno de los ‘realities’ más populares del país. En medio de fogones, ingredientes y competencias culinarias, nació una conexión especial que, poco a poco, se transformó en algo más profundo.

Ambos compartieron largas jornadas de grabación, momentos de estrés y emoción, pero también risas, aprendizaje y apoyo mutuo. Fue en ese contexto donde floreció el amor entre los dos, en un momento en el que Estrada atravesaba un proceso personal difícil tras su ruptura con Nataly Umaña.

Un nuevo comienzo de Alejandro Estrada, luego de la tormenta

Antes de conocer a Dominica, Alejandro Estrada vivió una mediática separación de la actriz Nataly Umaña, con quien estuvo casado varios años. La ruptura fue especialmente sonada porque ocurrió en medio del ‘reality’ de ‘La casa de los famosos Colombia’, cuando Umaña se involucró sentimentalmente con el también participante Miguel Melfi.

Dicha relación causó gran controversia, ya que fue vista como una traición pública hacia Estrada. Sin embargo, la relación entre Umaña y Melfi no prosperó y terminó tan pronto como concluyó el programa.

Mientras tanto, Alejandro tomó un rumbo diferente y decidió enfocarse en su carrera, lo que lo llevó a formar parte del elenco de ‘MasterChef celebrity’ 2024.

Fue allí donde encontró en Dominica Duque un nuevo motivo para sonreír. Ella misma ha contado en entrevistas que durante el reality, Alejandro fue un apoyo fundamental para ella. “Él fue mi protector en ‘Masterchef’, me enseñó mucho, me dio consejos que me ayudaron a avanzar en la competencia y, con el tiempo, nos fuimos acercando más y más”, expresó.

Una de las parejas más estables del espectáculo

Desde que hicieron pública su relación, Dominica Duque y Alejandro Estrada se han convertido en una de las parejas más admiradas del mundo del espectáculo colombiano. En redes sociales, comparten momentos cotidianos, viajes, mensajes románticos y muestras de cariño que han conquistado a sus seguidores.

Su relación ha sido construida sobre la base del respeto, el apoyo mutuo y la admiración profesional, lo que ha hecho que muchos los consideren un ejemplo de cómo se puede encontrar el amor verdadero en los momentos menos esperados.

Alejandro y Dominica: un amor que sigue creciendo

La aparición de Dominica y Alejandro en los premios India Catalina no solo confirmó lo enamorados que están, sino también que su historia continúa fortaleciéndose con el paso del tiempo. Ambos lucieron radiantes en la alfombra roja, y su presencia juntos fue uno de los momentos más comentados de la noche.

Sin duda, su historia demuestra que incluso después de las tormentas emocionales, el amor puede renacer con fuerza. Hoy, más enamorados que nunca, Dominica Duque y Alejandro Estrada viven un romance lleno de luz, complicidad y sueños compartidos.

