Alejandro Estrada inició 2024 con una noticia que le movió el mundo entero, que se quedaría sin esposa por falta de amor y ganas de seguir luchando por parte de Nataly Umaña, pero terminó el año nuevamente enamorado y más feliz que nunca.

(Vea también: Diferencia de edad entre Dominica y Alejandro Estrada podría espantar a más de uno)

Como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga y gracias a muchas entrevistas que Umaña dio, seguidores se dieron cuenta de que el matrimonio de ella con Estrada no estaba bien desde hace tiempo.

Pero ‘Masterchef Celebrity Colombia’ fue una luz para él, no solo porque le dieron más trabajo y ganancias, sino porque encontró a una mujer que ahora mismo le devuelve la esperanza de creer en el amor.

(Vea también: Alejandro Estrada no se quedó callado y echó al agua a otro participante por solidario)

Alejandro Estrada celebró el cumpleaños de Dominica

Luego de estar varios meses conociéndose en el ‘reality’, Estrada confirmó que volvió a entablar una relación y aprovechó el cumpleaños de Dominica Duque para enviarle un mensaje lleno de amor. Los dos aparecieron en una foto, Alejandro abrazando a Dominica por detrás, mientras se tomaban un café.

“Deseo que este nuevo año de vida te traiga mucha felicidad, amor, éxito y muchos cafecitos juntos“, afirmó Estrada y Duque contestó con varios emojis de corazones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ALEJO (@alejoestrada)

(Vea también: “Rata de dos patas”: Nataly Umaña apareció cantando a todo pulmón; ¿despechada?)

Sin duda, la pareja podría estar pasando por su mejor momento y no solo están aprovechando para conocerse más, sino que incluso han cocinado juntos para marcas debido a la popularidad que tienen estos días debido al concurso de cocina de RCN.

Fanáticos parecen estar contentos con que a la pareja le esté yendo tan bien en el ámbito amoroso, sobre todo por lo polémico que fue el 2024 para Estrada. Dominica, dicen algunos, ha demostrado tener un corazón muy noble, por lo que se ve en pantalla.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.