En una de las polémicas y divertidas entrevistas de Diva Rebeca, personaje interpretado por el periodista y actor Omar Vásquez, la presentadora Alejandra Serie decidió recordar uno de los momentos más complejos de su vida en donde vio de cerca la muerte. Relató que venían por carretera a alta velocidad y las cosas se salieron de control. “Íbamos cinco modelos hombres, cinco modelos mujeres. Yo fui la que más sufrió. Yo tengo cirugías, hueso donante, tornillitos. La ferretería andante. Tengo reconstrucción facial. Me abrí esta parte de la cara. Fue un accidente muy fuerte. Que me cambió la vida. Tengo que agradecer muchas cosas. Siento que esta segunda oportunidad que Dios me dio la he disfrutado al máximo”.

Según la conductora del programa ‘Lo sé todo Colombia’ este episodio, lejos de significarle sufrimiento, se convirtió en un momento de mucho disfrute. “Casi me mato. Yo vi la luz. Yo sentía una música tan angelical, una luz, unos triángulos de colores, casi igual de placentero a un orgasmo. Yo no quería que me despertaran de ese sueño. Es como si tú fueras a tener un coito y te quitan. Yo en ese momento no me acordaba ni de que tenía hijos. Yo estaba disfrutando mi momento de placer. Yo nunca sentí dolor, solo placer”, relató Alejandra.

Al parecer, lo que más le costó fue la imprudencia de las personas que asistieron al lugar a ver lo que había pasado con el carro y los viajeros. “Tú vas escuchando mientras te suben en la araña a la gente. Decían ‘esa pelada se tiró la cara, esa pelada se murió. Ella no va a volver a caminar’ y yo solo oraba. Mi afán era poder hablar con mi abuela porque sabía que las noticias son un poco alarmantes”, aseguró la también modelo.

En esta íntima conversación, Alejandra le contó a Diva que tuvo que tomar una difícil decisión para poder continuar con su vida. Y las consecuencias pudieron ser mortales. Esto contó: “La cirugía era muy compleja. Yo tuve que firmar un consentimiento que podía quedarme con muerte cerebral o completamente inmóvil de aquí para abajo. Te tenían que operar, pero afortunadamente la cirugía fue superbuena”.

