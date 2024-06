Alejandra Serje se pronunció a través de las redes sociales y expuso una situación que la tiene cansada, pues todos los días está recibiendo mensajes de un hombre extraño.

La presentadora aseguró que no solamente le contestaba a sus historias con palabras desagradables, sino que también le enviaba fotos inapropiadas. El hombre se estaría sintiendo seguro porque escribe dichas cosas por medio de un perfil falso, pero si llegan a dar con su paradero, podría recibir duras consecuencias legales.

“El acoso es una realidad que muchas personas vivimos diariamente. Además de ser una violación a la dignidad y a los derechos humanos, nunca debe ser minimizado ni no valorado. El acoso no es un problema individual, es una cuestión social que está afectando nuestras comunidades. Yo expongo a una persona que vive acosándome y muestro los mensajes que me envía. No tengo por qué tolerarlo, estoy cansada y aburrida y por eso estoy tratando de dar con la dirección IP de esta persona. Siento que mi dignidad se ve violentada”, afirmó Serje.

Parece que varios usuarios de Internet están dispuestos a ayudarla, por lo que uno de sus seguidores le aseguró que sabía cómo ayudarla para dar con el paradero del hombre.

No solo eso, en el programa en vivo de ‘Lo sé todo’ aprovechó el espacio para dar un mensaje a los televidentes sobre los mensajes indeseados, recordándoles a varios que las personas que hacen este tipo de cosas en redes sociales pueden exponerse a pagar años de cárcel.

