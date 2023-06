Alejandra Serje, famosa presentadora y que pasó por el popular programa de entretenimiento ‘Lo sé todo‘, se confesó y habló de lo que ha sido su vida durante los últimos años, que no han sido fáciles y que hoy, después de librar varias batallas, asegura sentirse feliz.

En medio de un adelanto de la entrevista de Serje, en ‘Desnúdate con Eva Rey’, se logró conocer detalles muy personales de la también modelo y que la llevó a graves problemas, principalmente, con su familia.

En charla con Eva, Alejandra, que estaría saliendo con Juan Cebolla, de los Hermanos Gasca, afirmó sentirse feliz en la actualidad, pero no ha sido nada fácil, pues según indicó, llegar a ese punto le ha costado varias luchas.

“Soy feliz, me ha costado y he luchado. Si me ven feliz, déjenme que me lo merezco“, se puede escuchar en el breve adelanto que publicó en sus redes sociales el programa.