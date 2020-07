green

“En su época, ¿cuál fue la puerta de entrada?”, le preguntó ‘Diva’ a Alejandra, quien aseguró que fue gracias a un cortometraje y un premio a mejor actriz que, junto con su ‘reel’, logró abrirle las puertas de la productora RTI.

Ante la confesión, el personaje cuestionó, en tono jocoso: “¿No había que ir a las termales ni nada? […] Ahora que las acosan y las tocan para poder llegar a la televisión y al teatro…”, y la actriz aseguró que la televisión en Colombia es muy sana, aunque nunca faltan los casos.

Además, Borrero recordó que las actrices mexicanas de esa época sí fueron acosadas y solo surgieron quienes accedieron. “Yo no sé a mí por qué nadie me lo pidió; a mí no me lo pidieron. No sé si era que tenía cara de que no lo fuera a dar”.

Por lo anterior, ‘Rebeca’ quiso saber qué hubiese pasado con la artista en el caso de que alguno de los directores le hubiese hecho una propuesta sexual para darle un personaje:

“Si me lo hubiesen pedido, no lo había dado”, aclaró la protagonista de ‘Amor en custodia’, producción que se encuentra al aire durante la franja de la mañana de RCN.

