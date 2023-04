La presentadora volvió nuevamente a sus redes sociales para dar un mensaje de concientización sobre los signos de la edad con el paso del tiempo y por qué la típica frase ‘envejecer con dignidad” no es tan digno para la comediante.

“Hola queridas seguidoras y seguidores, porque esto va para ambos, hoy les quiero hablar de un tema muy preocupante, algo que me tiene muy triste y que de corazón se los quiero compartir porque inevitablemente nos va a tocar a todos, el envejecimiento del cuello queridos desocupados”, dijo en primera instancia Alejandra Azcárate.

Azcárate expuso que algunos de sus seguidores no le darán la importancia a este tipo de temas porque pensarán que no es grave, sin embargo, la presentadora enfatizó de que se trata de un tema gravísimo porque ante el envejecimiento del cuello no hay nada que hacer.

Más adelante comenta: “Esto es gravísimo, demasiado severo, alterante, perturbador, ¿por qué saben qué hay en realidad para el envejecimiento del cuello? Nada. Así de cruel es, una vez se craquela el cuello no hay reversa, la única opción es la reencarnación”, comentó la comediante.

“Esa famosa frase de hay que envejecer con dignidad no estoy del todo de acuerdo”, comentó la presentadora, pues afirmar que envejecer sería un proceso indigno y ella considera que es todo lo contrario a eso.

La presentada también comentó: “Creo que el paso de los años es un tránsito naturalmente digno, ahora sí eso lo que encierra es un pensamiento que acoge el hecho de, dejar que los años lleguen y que lo agarré a uno la ola, y ver sus arrugas, y decir que me vine a menos y es lo que me corresponde, tampoco”.

Finalmente comentó, Azcárate: “Uno tiene que cuidar y buscar todos los sistemas para intentar verse y sentirse bien en la etapa en que usted esté sin parecer joven porque eso es lo que raya en el ridículo y se comenten errores”.