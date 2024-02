El alcalde de la ciudad que será sede de la más importante cumbre de biodiversidad en el mundo, Alejandro Eder, invitó al actor y ambientalista Mark Ruffalo a asistir a Cali a finales de octubre, cuando se desarrollará la COP16.

Eder aprovechó una publicación de X del hoy nominado a Mejor Actor de Reparto en los Premios Óscar para decirle que es “bienvenido” al evento, que acogerá a más de 12.000 delegaciones internacionales de 190 países entre el 21 de octubre y el primero de noviembre.

Ruffalo, quien elogió a Petro, citó a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien en una conversación con el diario británico The Guardian enfatizó en que la naturaleza “es una respuesta para la crisis climática”. “No es la única, pero sí un pilar muy importante”, dijo.

Tras el post en inglés de parte del actor de Wisconsin, el alcalde de la capital Vallecaucana respondió, también en inglés, que su ciudad “abre sus puertas” para que Ruffalo pueda asistir a las distintas conferencias que tendrán lugar en la COP.

“Vamos a ser la sede principal de discusiones ambientales para proteger la biodiversidad por las próximas décadas. ¡Nuestra riqueza natural, selvas, ríos, aves y comunidades ancestrales te esperan!”, escribió el mandatario caleño, quien viajará a Corea del Sur.

The city of Cali, a biodiversity hotspot in Colombia opens its doors to you for #COP16 . We are going to be the headquarters of environmental discussions to protect biodiversity for the following decades. Our natural wealth, jungles, rivers, birds, and ancestral communities await… https://t.co/XjcibdyJZG

A renglón seguido, ya en español, Eder manifestó que “estamos tomando decisiones para proteger la biodiversidad y ser punto de partida para los próximos quince años”. “¡En Cali empezará el camino para estar en paz con la naturaleza!”, expresó el alcalde.

Mark Ruffalo ha apoyado activamente las posturas del Gobierno de Gustavo Petro frente a las maneras de abordar la crisis climática. En la cumbre climática COP28 de Dubái del año pasado felicitó al jefe de Estado precisamente por ese tema.

“Son la primera gran economía de América Latina en unirse a la iniciativa innovadora de un tratado internacional para detener la perforación de combustibles fósiles”, publicó entonces el artista conocido por su rol de Hulk en las películas de Marvel.

“Although the climate is affecting biodiversity, nature is an answer to the climate crisis. It is not the only answer but it is a very important pillar and we want to position it very strongly to build towards Cop30 in Brazil,” Muhamad told the Guardian. https://t.co/1n1yXDDA9z

