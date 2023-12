El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado su adhesión al Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles, que cuenta ya con el respaldo de una decena de países, durante un evento de alto nivel en la Cumbre de Cambio Climático (COP28) de las Naciones Unidas, en Dubái.

“Es una paradoja que aquí, en esta mesa, está la primera línea de los pueblos más afectados por la crisis climática y un país como el que yo represento, que vive del petróleo, porque mi país ha solicitado y firmado el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles”, afirmó durante su intervención el colombiano.

“Allá incluso en mi propia sociedad habrá quién diga que cómo se le ocurre al presidente del país producir un suicidio económico, dado que nosotros dependemos del petróleo”, afirmó, al tiempo que añadió: “Colombia, que depende del petróleo, se posiciona al lado de la vida”.

Eso abrió espacio a los elogios por parte del actor Mark Ruffalo, recordado por su interpretación de ‘Hulk’, personaje también conocido como ‘Hombre increíble’. El artista le envió un mensaje público.

El actor estadounidense de 56 años aprovechó su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para aplaudirle al colombiano la posición que asumió en la mencionada cumbre.

Ruffalo, que había elogiado también al presidente de Colombia meses atrás por la Amazonía, también exaltó a Colombia dentro de ese reconocimiento para el mandatario.

“Gustavo Petro, en su discurso en la Asamblea General de la ONU, le recordó al mundo que Colombia es #ElPaísdeLaBelleza; hoy, ha dado un paso importante para proteger esa belleza al acercar poco a poco a su nación a detener la explotación petrolera en el Amazonas”, resaltó el actor.

El cierre del mensaje para el mandatario colombiano remarcó la manera en la que Petro asumió el encuentro internacional que se llevó a cabo en Dubái.

“Que todos los líderes mundiales reunidos en esta conferencia se sientan lo suficientemente inspirados como para elegir la vida antes que la muerte, la belleza antes que la codicia. Y que usted y sus compañeros líderes se aseguren de que esta reunión termine con una declaración explícita de que el fin de la era de los combustibles fósiles no es solo necesario, es el único camino a seguir. #COP28″, finalizó.

Esta fue la publicación del actor que interpretó al recordado ‘Hombre increíble’ para destacar al presidente de Colombia por su postura en la Cumbre de Cambio Climático.

