A propósito de la Cumbre por la Amazonía que se llevó a cabo en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, la estrella de Hollywood se pronunció en sus redes sociales para resaltar las ideas del mandatario colombiano, quien pidió suspender la exploración de hidrocarburos.

Y es que, para Mark Ruffalo, Petro es el único presidente que se está tomando en serio el cuidado de la Amazonía, siendo, según él, un liderazgo que la “humanidad necesita”.

“Bajo la presidencia de Gustavo Petro, Colombia es la primera nación amazónica en respaldar lo que exige la ciencia: una meta para proteger el 80 % de la selva tropical para 2025 y un llamado a detener la extracción de petróleo en la Amazonía. Ese es precisamente el tipo de liderazgo que la humanidad necesita”, dijo.

Incluso, el actor que interpreta al superhéroe ‘Hulk’, en Marvel, le hizo un llamado a Lula da Silva para impulsar las políticas ambientales, teniendo en cuenta que Brasil tiene el mayor porcentaje del Amazonas.

“Sin embargo, tan grande como es el Gobierno de Gustavo Petro, que usted, Lula da Silva, tiene el potencial de ser aún mayor. Después de todo, Brasil posee el 60 % de la Amazonía y su nación atrae mucha atención“, precisó.

And yet, as great as @petrogustavo‘s government is, you, @LulaOficial, have the potential to be even greater. After all, Brazil holds 60% of the Amazon & your nation commands so much attention.

Maybe you can bring your trademark boldness and leadership to #UNGA in NYC?

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 10, 2023