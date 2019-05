View this post on Instagram

OTRA GRAN TRANSFORMACIÓN PARA EL BENEFICIO DE QUIENES MÁS LO NECESITAN. Un convenio entre la Alcaldía de Bucaramanga y el ISABU, por más de $5.300 millones, permitirá reconstruir siete centros de salud La obra será entregada el 20 de diciembre de este año, mientras tanto, se contempla un plan de contingencia para la atención de los usuarios en otros centros de salud.