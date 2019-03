Hernández lanzó estos calificativos luego de que un ciudadano le preguntara por qué no han desmontado unas vallas publicitarias si un juez ya dio la orden de hacerlo.

De inmediato, el alcalde se comunicó vía telefónica con la secretaria del Interior, Alba Azucena Navarro, y su respuesta fue que si no han hecho el desmonte de esas vallas es porque los encargados “no tienen curso de alturas”.

Navarro, agregó: “La otra vez se acuerda que hicimos un operativo con bomberos y ellos dijeron que no tenían el curso”.

Fue ahí cuando Hernández hizo cuestionamientos al papel de los bomberos, lo cual encendió la polémica: “Tiene que haber en bomberos curso de altura, eso es paja. ¿O le tomamos el pelo al juez?”, respondió Hernández.

El alcalde fue comunicado con Diego Rodríguez, director de Bomberos de Bucaramanga, que escuchó atentamente al funcionario:

“Diego, es que tenemos que retirar unas vallas por orden de un juez, y me dice Alba Azucena que usted dijo que no retiraba porque tenía una tanda de barrigones gordos allá de bomberos que no eran capaces de subirse ni a un taburete”.