Todo empezó el fin de semana pasado cuando Felipe participó en la sección de ‘Sábados Felicitos’, y el presentador Memo Orozco preguntó si sabía lo que es un interrogatorio.

Fue ahí, entonces, que el niño respondió: “Cuando le preguntan cosas a alguien que se va a ir a la cárcel después”. Orozco, por su parte, pidió que pusiera un ejemplo.

“Uribe”, dijo el niño, con gran inocencia, sin pensar que su respuesta desataría una gran controversia con duros insultos en su contra.

El portal Colombiano Indignado recogió dos perfiles de Facebook desde donde se denuncia que al menor lo están intimidando y que, incluso, han lanzado agravios contra su familia y contra el Canal Caracol por permitir que eso saliera al aire.

“Mínimo es hijo de un izquierdista… futuro drogadicto adoctrinado… gay… bandido cerebro de estiércol… hay que vetar a Sábados Felices, por utilizar a un niño”, son solo algunos de los comentarios menos agresivos que le escriben.

Ante esta situación, muchos usuarios hacen un llamado al respeto y a que las autoridades tomen cartas en el asunto, pues consideran que los insultos podrían ser la puerta de entrada para las amenazas.

El caso de este niño dio paso para que se hablara de nuevo del debate sobre adoctrinamiento en los colegios que días atrás denunció el senador Álvaro Uribe, que pidió más educación privada para que los niños no sean inducidos a hablar de temas políticos.

Esto, por una foto que en la que aparecen varios estudiantes de la Escuela Normal Superior Montes de María, ubicada en San Juan Nepomuceno (Bolívar), junto a un mensaje de “abrazar” a la JEP, lo cual fue interpretado por Uribe como “abuso de algunos profesores”.

Estas son algunas reacciones:

Sobre episodio en Sábados Felicitos, pienso que a un niño no lo deben exponer así. En un país polarizado, Se pone en riesgo la integridad del menor, que para empezar ha sido tendencia todo el día. Sus palabras ha sido usadas por detractores y seguidores del ex presidente Uribe.

A mí lo del niño de sábados felices no me emociona, por más que quisiera, el pelao no ha formado ningún juicio propio a su edad y por el contrario es la excusa perfecta del CD pa cagarse en la educación. #UribeEsElCancerDeColombia #UribeNosJodioOtraVez

— Montoya (@jpmontoyaleon) March 11, 2019