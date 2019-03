La idea de ese espacio es aprovechar la inocencia o viveza de muchos niños en el país para que contesten a situaciones comunes con la mayor sinceridad, desde su punto de vista.

Por eso, Juan Felipe, uno de los invitados de este sábado, ha provocado todo tipo de comentarios con la conversación que tuvo con el presentador. Algunos lo aplauden, otros lo reprochan; y no sorprender si se tiene en cuenta que el tema central es el senador que tanto divide opiniones en el país.

Esta es el fragmento de ese momento del programa y a continuación la transcripción de la conversación:

– Orozco: ¿Qué es un interrogatorio?

– Juan Felipe: cuando le preguntan cosas a alguien que se va a ir a la cárcel después.

– Orozco: ¿Por ejemplo?

– Juan Felipe: alguien corrupto.

– Orozco: ¿Por ejemplo, quién?

– Juan Felipe: Uribe.

Los colombianos reaccionaron rápidamente en Twitter luego de que se popularizara el video. Muchos retoman la idea de adoctrinamiento que hace poco mencionó Uribe por el tipo de cátedra de algunos profesores y otros resaltan la educación que recibió el menor de sus padres.

A continuación, el debate de los tuiteros:

Posdata: Punto para la educación política. No podrá adoctrinarlos a todos, Uribe. Estas generaciones no comen cuento y son valientes. Dios escuche a ese niño.

No digo que el niño no sea consciente de lo que dijo o que @CaracolTV deba censurarlo, pero me preocupa que, como todo el que critica al expresidente, caiga en un indeseable mar de insultos, epítetos y amenazas. El uribismo no traga bien estas cosas.

— Luis Alejandro Amaya E. (@luisamaya2) March 10, 2019