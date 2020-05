green

Linero se dio cuenta de lo sucedido cuando algunos de sus seguidores empezaron a ofrecerle ayuda, contó en la señal en vivo de la emisora.

“La gente se pone a pedir plata en nombre de uno. Entonces, me escribieron varias personas: ‘Padre, aquí te ayudo’. Y yo: ‘No, pero yo no estoy pidiendo plata’. Y, bueno, son cuentas falsas que algunos crean para pedirle plata a la gente”, explicó.

En ese momento, intervino el periodista Néstor Morales y le preguntó al excura si conoce para qué falsa causa están pidiendo el dinero los estafadores.

“Decían que para un orfanato, que no existe. Realmente, una estafa a la pobre gente. Entonces, me tocó decir: ‘No tengo nada que ver con eso, yo no pido donaciones personales, yo no estoy metido en eso nunca’”, respondió el expadre.

Además de eso, Linero ha aclarado cuáles son sus cuentas reales y así evitar que la gente pueda caer en la trampa en la que están usando su nombre y su imagen.

“Estemos atentos y dispuestos para denunciar estas cuentas que solo buscan sacar provecho. Nos cuidamos entre todos”, dijo el exsacerdote en un trino con una imagen que muestra cómo es que aparece oficialmente en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram.