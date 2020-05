green

Lo primero que indicó la famosa es que desde el inicio de su relación vio “señales tóxicas” por parte del que era su novio, sobre el que dio muchas pistas (hasta dijo que todo ocurrió hace dos años), pero no reveló el nombre.

“Desde el comienzo actuaba un poco loco, superceloso. […] Él me abusó mentalmente y hasta físicamente”, recordó la joven, que aguantó el calvario por alrededor de un año y medio.

Luego, Daniela rememoró algunas de las varias veces en las que su entonces pareja la agredió, en privado y en público. Dos de los maltratos que narró los presenciaron amigas que la defendieron y evitaron que ella saliera más lastimada. Es más, en una la que resultó lesionada fue una de sus allegadas, cuando intentó detener al hombre para que no le pegara a Daniela.

“Se puso tan bravo con lo que dijeron mis amigas [después de que me insultó], que me fue a atacar y me empujó tan duro que mi cabeza pegó contra la ventana del carro, y después hizo así [cerró el puño] como para pegarme. Cuando él hizo así, Juliana lo cogió, lo puso atrás para que no me pudiera pegar, para detenerlo. Él la aruñó y ella estaba sangrando”, narró la ‘youtuber’.

En otro caso, en un bar, la amiga que intervino no cogió al señalado maltratador, pero sí lo amenazó para que no siguiera diciéndole groserías a Daniela, ni tomándola por la fuerza.

“Me acuerdo que él me cogió por aquí [de la muñeca] y me hizo así a mi brazo [lo torció] y lo puso detrás de mi espalda, como si me fuera arrestar. Hizo eso al frente de todo el mundo en el bar. Yo estaba con una de mis mejores amigas y ella lo vio, lo empujó y le dijo: ‘Si tocas a Daniela otra vez, te lo juro que te mato’, o algo así, lo dijo para protegerme”, explicó.

Sin embargo, la menor de las Legarda siempre le perdonaba todo a su ahora ex, pues él luego se mostraba muy amoroso con ella y le pedía disculpas. Hoy, ella se arrepiente y aseguró que nunca volvería a aceptar una situación como esa, pues ya no es la misma “insegura” que era por culpa de esa relación y reflexionó sobre esas personas “que te manipulan” y te hacen sentir culpable, sin serlo.

“Yo lo amaba tanto que decía: ‘Nuestra relación es tan linda cuando no está bravo, entonces está bien. Porque cuando él no está bravo, él me trata bien’. Y empezaba a pensar: ‘De pronto sí fue algo que yo hice, sí fue mal que arreglé mi pelo al mismo tiempo que un hombre me miró’. […] No, no es tu culpa, no estás sola y puedes salir de eso”, expresó.

El calvario duró hasta que un día el hombre incluso la echó de la casa a medianoche. Ella se había quedado con él porque al día siguiente debía ir al aeropuerto para un viaje que realizaría de Estados Unidos a Colombia, por una propuesta de su hermano Fabio Legarda (que para la fecha no había muerto), y su casa era más cerca que la de ella a la terminal aérea.

Todo estaba tranquilo, pero de un momento a otro el novio empezó a asegurar que ella viajaba para estar “con mil hombres”. Luego, la echó y cuando Daniela se iba a cambiar para irse, pues estaba en pijama, él le cogió la maleta de viaje y la tiró por unas escaleras. Enseguida, cuando ella ya se fue, la llamó para pedirle perdón.

Las declaraciones completas de la celebridad digital se pueden escuchar en el siguiente video que subió a su canal de YouTube, este mes, y en el que aclaró que ella nunca le pegó al novio que la maltrató por más de un año, al tiempo que aseguró que ese hombre no fue su ex Andy, pues él la trató “como una princesa” y su ruptura fue por otros motivos (“nada tóxico”).