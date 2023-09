Aída Victoria Merlano, en la misma conversación en la que habló acerca de la captura de Arturo Char, le contó a la comunicadora Eva Rey cómo ha pensado en la posible maternidad, al punto que dio detalles del tema.

Video de Aída Victoria Merlano hablando sobre cómo imagina a su hija

La barranquillera se refirió a la posibilidad de ser madre en un futuro cercano, en respuesta que la periodista española replicó desde su cuenta personal de Instagram en un fragmento de la entrevista.

La creadora de contenido ofreció algunos detalles específicos acerca de cómo imagina su maternidad, al punto que ha tenido la imagen de que tendría una niña como primogénita.

Aída Victoria Merlano y cómo sería su hija

La joven que también es empresaria le contó a Eva Rey algunos aspectos en los que ha visualizado, en el subconsciente, la imagen de la que sería su hija, aunque no indicó con quien sería madre.

“Sueño con ella, se parece mucho a mí. Me la sueño como yo, como blanquita, pelito color Coca Cola, me la sueño mucho”, relató sobre esa posibilidad en su vida.

De hecho, en medio de esa aspiración en su vida personal, reconoció que ha sido recurrente en los últimos días, al tiempo que dejó en evidencia los sentimientos que tiene con esa idea.

“Cuando digo que me la sueño mucho no es que todos los días sueño con mi hija, pero sí en el último mes he soñado tres veces con una niña. Es reloco porque me levanto llorando como de emoción”, reveló.

Merlano fue mucho más allá y se animó a proyectar la manera en la que sería esa llegada al mundo de su niña, tema sobre el que afirmó que quiere sentir a flor de piel como madre.

“Tengo la ilusión de tener un parto natural de esos de bañera. Creo que sería un momento supermágico, superlindo. Aparte soy una romántica empedernida”, finalizó.

¿Qué significa el nombre Victoria?

De acuerdo con el sitio especializado Ser padres, el nombre de Victoria es el femenino de Víctor y proviene de la palabra en latín ‘victorious’, que en español tiene el significado de victoriosa.

” Los romanos representaban la victoria a través de una diosa que tenía un ramo de olivo en la mano y una palma en la otra y que personificaba a la fuerza triunfadora”, indicó el espacio sobre esa figura.

De hecho, el nombre de Victoria evoca a la diosa que en la antigua Roma era invocada para la celebración de los triunfos obtenidos por los militares y luego se extendió para los logros personales.