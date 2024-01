Se podría decir que la pareja de moda actualmente en Internet, por lo menos en Colombia, es la conformada por Westcol y Aída Victoria. El paisa y la barranquillera llaman la atención con cada cosa que publican juntos, como lo hicieron recientemente en una sesión de video cocinando.

Aída quiso sorprender a su novio con una receta típica en la costa colombiana, que es conocida como el ‘Cayeye’. Este plato básicamente es plátano verde machacado, sazonado con un guiso de cebolla roja, ajo y, en algunas ocasiones, tomate sofrito. Además, lo suelen acompañar de queso.

(Vea también: Quién es ‘Valka’, la cantante a la que ‘Westcol’ abandonó para estar con Aída Victoria)

Y pese a la bonita intención de Aída de sorprender a su novio cocinándole, la respuesta de él no fue la esperada, pero se le abona la sinceridad.

(Vea también: Aída Victoria reveló la verdadera razón por la que Westcol terminó su relación con cantante)

Su argumento es que en Barranquilla comió platos muy superiores: “Vengo de comer cosas muy ricas allá y venir a probar eso…”, dijo. De hecho Aída le respondió que no lo cocinó tan bien intencionalmente, para que su novio no le siguiera pidiendo que cocinara, aunque él insistió diciendo que en sí la receta no le parecía atractiva.

“Mi amor el cayeye es delicioso, cómo así, era mi plato favorito cuando yo era niña”, culminó Aída para defender la gastronomía de su tierra.

Pulzo complementa

Aída Victoria Merlano, reconocida por ser la hija de la exsenadora Aída Merlano, ha ganado notoriedad en los medios de comunicación colombianos. Su presencia en redes sociales y participación en eventos públicos la han convertido en una figura mediática en el país.

(Lea también: Aída Victoria Merlano se sinceró y dijo por qué quiso volver con Westcol)

La información sobre Aída Victoria Merlano proviene principalmente de sus perfiles en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana, opiniones y actividades. Su estilo de vida y participación en eventos sociales han generado interés en el público, convirtiéndola en un tema de conversación en diversos círculos.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.