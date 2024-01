La relación entre los influenciadores Westcol y Aída Victoria Merlano ha sido una polémica en redes sociales, teniendo en cuenta su historial como pareja y además, la reciente relación que tuvo el antioqueño con la cantante Valka.

Los rumores de la reconciliación entre las dos figuras públicas inició cuando se filtraron unas fotos de los dos juntos en Navidad bailando y besándose en Barranquilla, la ciudad de origen de Aída Victoria.

(Lea también: “Me trata como una reina”: Aída Victoria Merlano, por críticas sobre su relación con Westcol)

Después de esto, Merlano habló a través de su cuenta oficial de Instagram afirmando que estaba de nuevo “donde se sentía feliz” y en medio de una transmisión en Twitch, el streamer le llevó una serenata.



Pese a que mucha gente los ha señalado por estar juntos, la pareja parece hacer caso omiso a las críticas. Sin embargo, hace unos días la barranquillera dio unas declaraciones sobre la exnovia de Westcol que han generado debate.

La venezolana Jessica Pereira invitó a Merlano a una de las entrevistas que hace para su canal de YouTube. Allí, ‘sin pelos en la lengua’, hablaron sobre su amorío con el antioqueño y los inicios de la reconciliación.

Lo que llamó la atención de los internautas, en un principio, fue la confesión que hizo sobre la más reciente ruptura de Westcol, pues la barranquillera reveló que habría cortado con Valka, para salir de nuevo con ella.

“Prendimos velitas juntos y ya como que después me dice “yo tengo que resolver mi situación con esta chica (Valka) porque yo no puedo estar con ella y estoy sintiendo cosas por ti”. Entonces yo le dije “yo también estoy sintiendo lo mismo” y él resolvió su situación, termina su relación y ahí nosotros dijimos “bueno, espérate un momento, eso no significa que estamos juntos, vamos entonces como que a salir como amigos, pero sabiendo que nos gustamos” (…) él empieza a hacer todo lo que yo hubiese querido que él fuera en la relación pasada”, confesó Merlano.