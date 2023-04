Adriana Lucía es una de las cantantes más queridas y reconocidas que tiene Colombia, quien con su talento y amor al folclor han llevado la música de Colombia por el mundo. En octubre del 2021, la intérprete de ‘Quiero que te quedes’ anunció, a través de su cuenta de Instagram, que se encontraba embarazada por segunda vez, noticia que la tomó por sorpresa, pues, como ella mismo lo manifestó, no estaba en búsqueda de un hermanito para Salomón, su hijo mayor.

La cordobesa, su esposo Felipe Buitrago y su hijo Salomón hicieron otro anuncio, que dejó sin palabras a más de uno. “Queremos compartir a ustedes una maravillosa noticia, ¡se nos creció la familia!, y son dos, ahora somos cinco”.

Mientras la cantante recibe halagos por su hermosa familia y sus dos bellas bebitas, la familia recibió a inicios de abril otra buena noticias: la hermana menor, ‘Martina La peligrosa’ está comprometida. Mientras la cantante de 36 años disfrutaba de un paseo por Europa con su novio el tatuador Daniel Caballero, recibió la propuesta.

¿Cómo le contó Martina ‘La peligrosa’ a Adriana Lucía que se iba a casar?

“Si. Yo quiero amarte toda la vida. Canción : El rio – Adriana Lucia”, escribió Marta Liliana López Llorente junto al video donde se ve a su novia arrodillándose y pidiéndole la mano frente a las casas de colores que rodean a Amalfi, una comunidad ubicada costa suroeste de Italia. En la publicación todavía se destaca el comentario de su hermana Adriana:

“Lo primero: debo decir una cosa (que ya te la dije jajaja ) Jamás pero jamás, jamás esperé reacción tan tranqui de tu parte. Lo segundo: te amo con todo mi corazón. Eres mi niña linda, mi dulce en lo amargo y toda tu felicidad me hace feliz. Lo tercero @danielcaballerotattoo jamás pero jamás, jamás me lo vi venir ¡felicidades! Sabes que te queremos”, escribió.

Sin embargo, pocos sabían cómo había sido la reacción de la cantante, teniendo en cuenta que es muy unida a su hermana menor. En diálogo con Vea, Adriana Lucía recordó el cómico momento en cuando su hermana le notificó que estaba comprometida. “Nadie se sospechaba nada, yo te confieso que yo pensé que para ellos no era importante casarse, para mí sí lo era. Y ella tampoco se lo imaginó, cuando ella me cuenta fue por videollamada, me dijo ‘tengo un dolor en la mano horrible, me duele la mano’ y me muestra el anillo. Y yo empecé a gritar como una loca…”, reveló.