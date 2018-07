#tbt el papá de los tbt, era 9 de octubre estaba a minutos de recibir mi trasplante de riñón, estaba muy asustada, feliz y también nostálgica, un hombre muy joven murió por un accidente cerebro vascular (aneurisma) pero en vida comunico a su familia que quería ser donante, ellos respetaron su desicion y cuando ya el fue al cielo me dejó a mi y a otras 4 personas un pedacito de su vida para que pudiéramos vivir mejor, vivir sanos, hoy 4 años después aún oro por el y su familia y doy gracias a Dios porque me permitió seguir viviendo, yo en agradecimiento hoy tengo el compromiso de donar todo lo que sirva de mi cuando también ya quiera ir al cielo, te invito a que lo hagas tu también ❤️ #Dónat3 @IDCBIS

