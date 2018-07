@sara_uribe esta embarazada? Son gemelos? Seré la madrina? O son solo rumores? 🗣 acá les adelanto el chisme! El sábado todo lo tendrán con detalles en Canal Vip a las 6:30 pm ! 🗣

A post shared by Graciela Torres Sandoval (@negracandelaoficial) on Jul 27, 2018 at 6:51am PDT