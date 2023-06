La antioqueña de 29 años les contó a sus compañeros que lo que sufrió al caer mal en la pasada prueba de sentencia y hambre fue un esguince, y que no es algo que se pueda tratar de un día para otro: “Así me venden voy a arriesgarme a lesionarme más”, dijo.

Kate intentó decirles que la decisión estaba entre arriesgarse a que el equipo pierda por su culpa o salir y que vuelva Sara. Sin embargo, el equipo había manifestado su preocupación por viendo que la que regresaría se rindió en la última prueba de eliminación, y parecía estar afectada no solo física, sino mentalmente por la competición.

“Yo quisiera continuar, pero tendría que ir a esta próxima prueba y no sé qué tanto podría aportar al equipo. Tampoco quiero perjudicarlos”, lamentó.

Yan, uno de los que más se mostró preocupado por la posible vuelta de Sara, le propuso ir y mantenerse por lo menos parada, mientras que sus otros compañeros manifestaban otras preocupaciones: “La vuelta es que no te vayas a joder”, le expresaban, pero hacían cuentas para pagar el arriendo si no ganaban la siguiente prueba, pues Sara también llegaría sin dinero para aportar.

Ella comentó que la habían dejado para que siguiera bajo su responsabilidad. “Ya me advirtieron”, contó, pero “algo me dice que me quede”.

Finalmente Kate tuvo que competir en la prueba de contacto del viernes, en el ‘box’ rojo. Ella trató de mantenerse al margen de las fricciones, y su equipo no pudo hacer mayor cosa, quedando último y teniendo que poner de su bolsillo para quedarse en la casa.

En la noche, cuando todos parecían dormir, Kate no aguantó y fue a la cama de Yan y le confesó: “Me voy a ir del juego, no soy capaz de continuar… Me está doliendo mucho, no puedo ni apoyar“.

“Es mejor que venga Sarita, así lo haga lento, está más completa, les puede ayudar más”, añadió.

También le reiteró que quisiera quedarse, pero sentía que “es como ir en contra de la voluntad de Dios”. “Usted la ha guerreado y yo no siento que usted se merezca salir así”, le contestó él.

“Yo pensé que iba a ser una bobada, pero no voy a continuar así. Cumplí mi ciclo aquí. Yo me voy tranquila. Gracias por escucharme”, se despidió ella, volviendo a su cama, donde al parecer ni siquiera podía dormir, con notorios gestos de dolor.

Aunque Sara fue la última en ser eliminada, y sería quien reemplazaría a Kate, durante sus últimos días venía expresándole a su equipo que no se sentía bien en el ‘Desafío’. En caso de que se negara a volver, por una u otra razón, la siguiente en la fila sería ‘Gema’, eliminada de Gamma, quien ya estuvo en Beta.