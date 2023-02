Dentro de sus proyectos más recordados están participaciones en novelas como ‘¿Dónde está Elisa?’, ‘Pecados ajenos’, ‘Aurora’, ‘Corazón valiente’ y ‘Marido en alquiler’. Aunque nunca se retiró de la actuación, pues hasta el año pasado hizo parte del elenco de ‘El repatriado’ para Star+, en una época de su vida sí realizó una pausa para concentrarse en otra de sus pasiones: la enfermería.

(Vea también: Antonio Sanint habla del diagnóstico de déficit de atención y cómo afectó su vida)

View this post on Instagram A post shared by Sonya (@sonyasmith23)

¿Qué pasó con la actriz Sonya Smith?

Hace unos días, la actriz reapareció en medios internacionales para hablar de una nueva etapa de su vida, por la que se había alejado de las pantallas por un tiempo. En el 2016 se graduó como enfermera, una profesión que le había llamado la atención desde muy joven, pero que nunca había experimentado laboralmente. Una visita de su madre al médico, la habría motivado a estudiar por fin la carrera. “Una de las razones que me impulsó a comenzar la carrera de enfermería fue que hubo un momento en que mi mamá estaba enferma y yo fui a llevarla a emergencias y le hicieron un diagnóstico que a mi me pareció que en realidad no era el que era. Me sentí como que de una u otra forma yo quería poder tener la sabiduría suficiente como para poder cuidar de mis seres queridos”, contó al periodista Luis Olavarrieta.

En otra de sus entrevistas, reveló detalles de su experiencia como enfermera los últimos años. “Cuando recién me gradué tuve la oportunidad de trabajar en una clínica para personas de la tercera edad, en una clínica privada de un amigo que me dio esa oportunidad. Ahí obviamente interactuaba mucho con las personas de la tercera edad, me tocó trabajar en la flebotomía, que es cuando sacas sangre, atender a los pacientes”, reveló.

(Lea también: Shaira agarró el micrófono y ‘cantó’ cuáles son los requisitos para salir con ella)

“Es una carrera fascinante y muy bonita donde siento que muchas veces no se les da a las enfermeras y a los enfermeros –a las personas que trabajan en este rubro– el valor que en realidad ellos merecen porque ellos son la última línea y la voz de los pacientes. Es uno de los trabajos más arduos y más importantes porque tú eres como el punto medio. Tú debes estar pendiente de saber cómo está tu paciente, conocer cómo esta reaccionando, qué siente, qué está comiendo, o sea es un trabajo que requiere mucha dedicación”, agregó.

View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Por último, la actriz de 50 años dejó claro que no tenía en sus planes retirarse de la actuación. “Yo creo que una vez que uno es actor siempre sigue siendo actor. Obviamente en este momento estoy en otra etapa, estoy trabajando como enfermera. Pero no, sigo, me encanta la actuación, es algo que eso siempre va a estar conmigo. Es muy chistoso”, reconoció Sonya, “porque hay algunos de los pacientes que me dicen ‘yo te conozco’. Me pasaba cuando trabajaba en Los Ángeles, que trabaja como intérprete médico, también me pasaba mucho”, confesó para La mesa caliente.