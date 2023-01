En más de 20 novelas ha aparecido Carmenza González en televisión y aunque sigue vigente en varias producciones, pocos se enteraron de esta situación que la afectó muchísimo.

En ‘Lo sé todo’ contó detalles de qué fue lo que pasó, aunque no dijo cuándo. Según explicó la actriz, en el acelere en el que vive su día a día se cayó por las escaleras y se fracturó una extremidad.

“Estaba hablando con una amiga y tenía que recoger una cosa del cuarto de abajo. Cojo el teléfono y me puse a escuchar el mensaje en voz alta. No prendí la luz, me salté un escalón y caí con los dos pies. Tuve una fractura en uno y esquince en el otro”, contó.