La actriz Laura Londoño, muy reconocida por sus importantes papeles en ‘La ley del Corazón’ y ‘Café, con aroma de mujer’, ha desatado las críticas tras revelar que no usa importante implemento de aseo diario. Causó polémica tras afirmarlo sin vergüenza.

Al ser una figura pública que cuenta con tantos seguidores y admiradores, se puso en el ojo del huracán tras hablar de este aspecto personal, el cual a más de uno le desagradó.

Entre lo más reciente, la actriz paisa se sumó a la alternativa de la caja de preguntas y respuestas que tiene Instagram, allí respondió varias interrogantes que los internautas le hicieron. Sin embargo, hubo una de estas cuestiones que sorprendió a más de uno: la famosa confesó que lleva años sin utilizar desodorante en sus axilas.

Un internauta escribió la siguiente pregunta para Laura: ¿Qué desodorante estás utilizando? Enseguida, la dama procedió a dar la respuesta que generó diversas reacciones en redes sociales.

Según la popular antioqueña, “llevo la módica suma de 10 años sin usar desodorante. Ninguno, cero, absolutamente cero”.

Ante esta afirmación, los internautas no dudaron en hacer comentarios no muy cordiales. Sin embargo, la artista explicó el motivo por el cual no lo utiliza. “En algún momento me di cuenta de que el cáncer de mama está muy asociado a los desodorantes. No tanto por ser desodorantes, sino por ser antitranspirantes”, manifestó.

Londoño incluso, explicó que en las axilas hay una glándula que tiene que transpirar, “no tiene que oler feo, pero sí tiene que sudar y salir las toxinas por ahí”.

“Entonces hice como un ‘detox’ de eso. Empecé usando un desodorante natural y eso toma un tiempo para que el cuerpo se acomode y regule su pH. (…) Cuando uno logra trascender esa incomodidad inicial, luego ya no tuve que usar nada”, aseguró Laura Londoño en Instagram.

Críticas a Laura Londoño por no usar desodorante

“Los que no usan desodorante, quizá no han pensado que no es que no huelan, sino que ya su nariz se acostumbró al olor y ya ustedes no lo perciben”. “Una persona que conocí decía que no usaba desodorante y que jamás le daba mal olor… ella no lo sentía, pero nosotros sí”. “Dios mío, comencé ayer y ya hoy ni yo misma me aguanto 😂”. “Yo no uso, desde que tengo uso de razón, y jamás un mal olor. Depende del pH de cada persona”, fueron algunos de los cómicos comentarios.