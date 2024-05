La reconocida actriz Eileen Moreno sorprendió a sus seguidores al revelar en el programa ‘Buen Día, Colombia’, de RCN, que contrajo nupcias en secreto con un misterioso hombre.

La noticia surgió después de que se filtrara una fotografía de su boda, imagen que causó intriga sobre la identidad de su esposo. Moreno admitió frente a los presentadores del programa que había dado el sí en una ceremonia íntima y discreta, sin revelar detalles sobre el hombre.

“Esto fue hace rato, me les casé escondidas. La verdad no he publicado nada en redes sociales, fue una ceremonia católica. Vino la familia muy cercana de ambos, no queríamos hacerlo público, queríamos todo muy tranquilo porque nos tomamos muy enserio el tema del sacramento”, relató.

Luego, comentó: “A veces te pones a pensar en una fiesta en una ceremonia grande, aunque respeto a quienes lo hacen, pero nosotros decidimos llevarlo más tranquilo, más íntimo y privado“.

Moreno indicó que el matrimonio fue después de la pandemia del COVID-19 y que solo asistió un grupo muy pequeño de familiares.

“La boda fue aquí en Bogotá, yo quería mi vestido grande de novia, clásico y bello. Cartagena es hermosa pero no me hallaba casarme allá, por el tema del calor. Siempre me lo soñé desde niña este momento”

Al preguntarle cómo fue la pedida de mano, la actriz de, ‘La nocturna 2’, señaló: “Llevábamos un año de relación y me invitó a cenar, no me esperaba que me fuera a proponer. Fue muy gracioso porque él sudaba y se le empañaban la gafas, yo le decía: “¿Estás enfermo? ¿Te cayó mal la comida? De un momento a otro sacó el anillo y me hizo la promesa formal”.

La intérprete admitió que el hombre no trabaja en la actuación ni hace parte de los medios de comunicación.

Con su característica elegancia y discreción, la artista ha mantenido la privacidad en torno a su vida amorosa, dejando a sus seguidores con incógnitas.

