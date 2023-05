La actriz Carolina Duarte, reconocida por su papel de Tomasa en la telenovela ‘Leandro Díaz’, anunció que se radicará en una ciudad diferente a Valledupar por la falta de oportunidades de empleo y el precario apoyo al desarrollo de la cultura en esta ciudad.

En un hilo publicado en su cuenta de Twitter, la artista mencionó que lleva dos años radicada en la capital del Cesar, tiempo en el que no obtuvo ganancias económicas procedentes de la ciudad.

“Llevo dos años y medio viviendo en Valledupar y en junio me mudo a otra ciudad, porque en ese tiempo no me gané ni un solo peso procedente de mi ciudad, contraté por fuera siempre, toqué las puertas con proyectos culturales mejorados en lo social y nadie me escuchó”, escribió inicialmente Duarte.