En un video que publicó este sábado en su cuenta de Instagram, la famosa aseguró que sufrió una recaída, pero que en los últimos días ha ido “en ascenso”. En seguida, habló de la mejoría que ha tenido:

“Hoy por primera vez, después de casi cuatro meses, puedo decir que puedo respirar, que entra al aire a mis pulmones y que no me duele. No estoy congestionada y lo que me queda es muy poco para estar al 100 %”.